“浪姐”到“乘風”，觀眾真正期待的是什麼

（圖源：文匯報） 中評社北京5月8日電／據文匯報報導，2020年之前，熒屏上的團綜選秀節目無外乎圍繞“青春”“素人”“夢想”等關鍵詞而展開。節目參與主體為清一色的俊男美女，平均年齡20歲左右，尚無知名度，借助節目平台展現才藝與魅力，從而獲取出道機會，開啟演藝未來。



這些標準化製作被芒果TV推出的《乘風破浪的姐姐》（以下簡稱《浪姐》）一舉打破。節目組反其道而行之，精挑細選了30位年齡跨度從30歲到60歲不等的成熟女藝人作為女團候選人，顛覆了選秀節目一以貫之的“從草根成長為明星”的敘事策略，既跨越了年齡界限，又突破了審美邊界，重新定義了女團。



如今，在經歷了《乘風破浪》《乘風》等不斷更名之後，節目第五季正在熱播，儘管褒貶不一，但其熱度與關注度仍然居高不下。那麼，觀眾期待看到的是什麼？



對“浪姐”的期待，就是對女性自我的期待



無法否認《浪姐》系列前幾季的大獲成功，尤其針對女性受眾群，因為節目承載了太多期待。



傳統團體選秀節目依托打造新人的培養邏輯，重在“養成”計劃，而“養成”意味著年輕與規訓。從肢體動作的整齊劃一到近乎苛刻的表情管理，細枝末節都有嚴格的紀律規範。《浪姐》作為首檔一次性匯集了30位成熟女藝人的真人秀，從“不再年輕”的視角出發，圍繞被視為女性敏感話題的“30歲”巧做文章，以“三十而立，三十而勵，三十而驪”的全新解讀將女性年齡劣勢轉化為節目亮點與看點，兼具話題性和觀賞性。



節目中，姐姐們毫不掩飾的事業心和下意識的情緒反應，較之於常規女團表現，少了一份扭捏，多了一絲颯爽。果敢的性格、堅韌的態度、不服的心氣，引發年輕受眾更強的好奇心和年長受眾更迫切的期待感，同時在男性受眾的審視視角和女性受眾的對視視角中增強節目的辨識度，以此收穫雙倍的審美期待。多年演藝圈生涯的摸爬滾打，使得她們在面對秩序與規則時，常常“反客為主”，以絕對的話語權優勢不斷挑戰著節目權威。節目中不斷出現的矛盾衝突，例如姐姐們“頂撞”評委、與導演組“談判”等橋段引發觀眾在凝視與觀看中照見自我，也幫助觀眾獲得一種代償性滿足，為日常生活中的負面情緒找到一個宣洩口。

