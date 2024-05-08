不斷做大“醫保按待遇找人”的民生蛋糕

（圖源：光明網） 中評社北京5月8日電／據北京青年報報導，國家醫保局日前發布在醫療保障服務領域推動“高效辦成一件事”重點事項清單，要求推動線上服務“一網通辦”，實現更多事項“免申即享”。據央視報導，多地已推動實現生育津貼、資助困難群眾參保和醫療救助等領域，由以往的“人向醫保要待遇”轉變為“醫保按待遇找人”。



近年來，居民獲得的醫保待遇越來越好，也越來越多。比如看病有基本醫療保險，孕產婦有生育保險，患大病有大病醫療保險，患職業病或工傷可獲得職業病和工傷保險的保障，特慢病患者可享受特慢病相關待遇，特困對象和低保戶等困難群體的城鄉居民醫保參保繳費實行全額或半額資助，跨省異地看病可以直接結算，職工醫保門診藥費已可以按比例統籌報銷等。可以預見，提升醫保待遇的趨勢還會持續延續下去。



醫保待遇不斷做加法，待遇門類之多、範圍之廣，讓人目不暇接。這其實也給居民帶來了一些“麻煩”，普通居民很難記得全、分得清。比如，困難群體中有人患大病，可以享受多種報銷待遇，但報銷順序如何排列，就是一門學問。在此背景下，倘若仍是“人向醫保要待遇”，當事人需要全面掌握政策和多次跑腿，而且稍不注意，就可能出現該享受的待遇沒有享受到等現象。



實行“醫保按待遇找人”則不同，醫保只要發現某位患者應該享受某種待遇，就找到該患者，並兌現待遇。如此既可減少患者跑腿，又能避免出現待遇漏項。更關鍵的是，過去個人跑腿出現漏項通常只能自己負責，但醫保部門將兌現待遇這項工作攬了過去，出現漏項就是醫保部門的責任。這種主動承擔和自我加壓的做法值得點贊。



但也要看到，實行“醫保按待遇找人”，存在一些困難。醫保待遇那麼多，做到面面俱到十分不易。尤其是現在跨省享受醫保待遇已很普遍，兌現“醫保按待遇找人”，不僅需要認真細致地梳理每位患者應該享受的待遇，而且需要各地實現信息共享和流程互動。可以說，要想讓患者多一份實惠和便捷，相關部門就需要付出成倍的努力。



以發展的眼光看，現在“醫保按待遇找人”處於初始探索階段，僅是針對單項醫保福利而言，醫保“復合福利”則尚未涉及。因此，將來這塊民生蛋糕還存在不斷做大的空間。不僅每項醫保待遇都可通過這一途徑兌現給患者，而且兌現的方式也會越來越快速便捷。



以跨省異地看病直接結算為例，儘管省內不須備案等便捷舉措被不斷推出，但目前患者跨省異地看病仍然普遍需要備案，有些地方的備案程序還比較繁瑣。按照“醫保按待遇找人”的思路，將來異地看病也會待遇找人，只要患者到異地看病，醫保就能及時發現並自動為其備案。可以看出，這項便民舉措一旦得到全面實施，對於民眾便捷享受各種醫保福利將產生積極而深遠的影響，其效果值得期待。



（來源：北京青年報）