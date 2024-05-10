李振廣答中評：美在台海應拿出負責任態度

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣教授（中評社資料照） 中評社北京5月10日電（記者 李子寧）日前，美國國務院負責東亞事務的助理國務卿康達宣稱，“美國已有自己需要的對台政策框架，不需要改變；改變這個政策框架是不明智的”。就此，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣教授在接受中評社記者採訪時表示，美方對中國政府在台灣問題上的底線很瞭解，所以美方表態稱“對台政策框架不需改變”，但需要注意其對台政策的“兩面性”，同時美國應該在台海問題上拿出負責任的態度，發揮建設性的作用。對於“台獨”和反華勢力炒作挑釁，需要我們展示敢於鬥爭的態度，在國際場合堅決捍衛“一個中國”原則，不能讓他們的圖謀得逞。



李振廣認為，近年來很多人都看到美國不斷強化與民進黨當局的“勾連”，試圖利用台灣問題遏制中國的發展，在這種情況下大家很擔心美國的對台政策框架會發生根本性的改變，如果真的發生，那將對中美關係造成難以估量的影響。但經過中美兩國元首多次在台灣問題上的相互溝通，拜登政府應該對中國政府在台灣問題上的底線很瞭解，所以美方表態稱“對台政策框架不需改變”。但需要注意的是，美國的對台政策框架有“兩面性”，表現在對中美三個聯合公報有基本的尊重，但同時又強調所謂的“美台關係法”、“對台6項保證”等。



對於美方近期某些論調所產生的負面影響，李振廣表示，最珍惜、最希望台海和平穩定的是台海兩岸同胞，美國方面應該發揮它的作用，對即將上台的民進黨當局進行約束和管控，防止其在兩岸關係的問題上說出或做出一些不當言行，這才是一種對台海和平穩定負責任的做法。美國不應該倒打一耙、無中生有，對中國大陸進行無端指責和抹黑。美國的相關言行是給民進黨新當局發出錯誤信號，會被認為是美國在為民進黨新當局“背書”，為其胡作非為“保駕護航”。這顯然對中美關係、兩岸關係是不負責任的，美國需要改變其“拉偏架”的態勢，多做有利於中美關係、有利於台海和平穩定的事，而不要有意無意地助長“台獨”分裂勢力的氣焰或者釋放錯誤信號。

