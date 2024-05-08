日估算2060年認知症患者將達645萬人

中評社香港5月8日電／共同社報導，日本政府8日公佈估算結果稱，全國患有認知症的人數2060年將達到645萬人。65歲以上老年人中，有17.7%患有認知症，即每5.6人中就有1人。屬於認知症前一階段的“輕度認知障礙”（MCI）的人數達到632萬人。認知症人數較2025年的471萬人（佔老年人的12.9%）增加170萬人以上。隨著國民日益長壽，認知症患者比例增加，充實護理服務、加強預防和治療體系成為當務之急。



這是2015年1月以來再次公佈估算，對MCI則是首次進行估算。政府將參考此次估算，基於今年1月施行的“認知症基本法”，在今年秋季的內閣會議上敲定政策基本計劃。還將反映認知症患者及其家人的意見。能否也著眼於獨居老年人增多，出台應對超老齡化社會的政策成為焦點。



2015年公佈的上次估算顯示，2025年將有675萬人患認知症，到2060年將有850萬人。此次估算中，這兩項數據均有所減少。彙總此次估算的厚生勞動省研究班表示，被指與認知症發病風險相關的吸煙和飲食等生活習慣出現改善，或許是人數減少的原因之一。



研究班向政府的認知症政策推進相關方會議出示了此次估算。基於對居住在福岡縣久山町等全國4個地區的65歲以上男女的調查結果，計算了從2025年至2060年每5年的全國人數。



該估算顯示，認知症患者2030年為523萬人，在老年人數基本達到峰值的2040年則為584萬人，與2025年相比增加100萬人以上。此後的2050年為586萬人，持續趨增。