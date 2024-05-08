中評社香港5月8日電／5月8日10時12分，在北京航天飛行控制中心的精確控制下，嫦娥六號探測器成功實施近月制動，順利進入環月軌道飛行。



新華社報導，近月制動是嫦娥六號探測器在飛行過程中的一次關鍵軌道控制。嫦娥六號探測器飛臨月球附近時，實施“剎車”制動，使其相對速度低於月球逃逸速度，從而被月球引力捕獲，從地球“懷抱”投入月球“懷抱”，實現繞月飛行。



不要小看“剎車”的難度，如果“剎車”力度不夠，速度沒有降下來，嫦娥六號探測器將滑入外太空。反之，如果“剎車”過猛，則可能與月球碰撞。



嫦娥六號探測器由軌道器、返回器、著陸器、上升器組成。為了踩好這一腳“剎車”，嫦娥六號軌道器配備了1台3000牛推力的軌道控制發動機，以進行引力捕獲時的制動減速控制。然而，在這樣的地月轉移過程中，發動機工作時溫度會升高，如果熱防護做不到位，軌道器就會被高溫“燒傷”。



為此，研製團隊開創性設計了二次熱防護復合系統，為軌道器穿上“超級防護服”。一方面使用復合隔熱層，將發動機高溫輻射影響儘量降低；另一方面，根據不同設備的溫度需求個性化定制，進行二次熱防護。層層防護讓軌道器上重要載荷單機遠離高溫的“烘烤”，為嫦娥六號軌道器打造舒適的“旅行”體驗。



探月工程四期由國家航天局牽頭組織實施，包括嫦娥四號、嫦娥六號、嫦娥七號和嫦娥八號等4次任務，嫦娥四號已實現世界首次月球背面軟著陸。



早在今年3月20日，鵲橋二號中繼星成功發射，為地月間中繼通信架設了新“鵲橋”，邁出了中國探月工程四期任務的重要一步。5月3日晚間，嫦娥六號探測器由長征五號遙八運載火箭在中國文昌航天發射場成功發射，之後準確進入地月轉移軌道，由此開啟世界首次月背“挖寶”之旅。



在鵲橋二號中繼星的支持下，嫦娥六號探測器將調整環月軌道高度和傾角，擇機實施軌道器返回器組合體與著陸器上升器組合體分離。之後，著陸器上升器組合體實施月球背面南極-艾特肯盆地軟著陸，按計劃開展月球背面採樣返回任務。