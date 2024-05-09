第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會舉行

第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月9日電（記者 段曉魯）第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會昨日在香港會展中心舉行，大會是由廣東省人力資源和社會保障廳、廣東省人民政府港澳事務辦公室、香港特別行政區政府勞工及福利局、澳門特別行政區政府人才發展委員會共同主辦。



香港特區政府政務司司長陳國基在致辭中表示，香港是高度開放的國際化城市，也是大灣區的中心城市之一，要在“一國兩制”下發揮背靠祖國、聯通世界的優勢，擔當大灣區乃至國家人才高地的門戶。寫好“共建人才高地”這篇大文章，需做好“起、承、轉、合”。



陳國基解釋，“起”是重新出發，招攬人才為重振經濟提供有力支撐；“承”是傳承，除招攬人才外，也需培養人才，鞏固並傳承優良的高等教育體系；“轉”是人才流轉，香港作為內地與世界各地之間的重要橋梁，全力推進人才“南下、北上”流轉；“合”是合作，大灣區“9＋2”城市今天將簽署合作備忘錄，共同加強大灣區為人才提供的服務，營造更有利於人才“落地生根”的環境。



“相信香港與大灣區各兄弟城市將繼往開來，完善大灣區人才引進、培養、流動等方面的戰略布局，加快建設大灣區人才高地，為國家高質量發展作出新貢獻。”陳國基說。



香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡在致辭中表示，高才通計劃的提出，標誌著香港在搶人才方面採取更創新、更大膽的方法。主要是在高才通計劃下，特區政府採取高度透明、清晰標準的要求，而且不需要人才在來港前有任何獲聘的前設；只要他們符合高才通計劃的申請資格，就可以來港，這提供了高度透明的方法。高才通計劃推出後，至今一共接獲約80000宗申請，批出約65000宗，來港的人才超過50000人，而且連同他們的家人和孩子，應該也翻了一倍。



孫玉菡指出，最近，特區政府對透過高才通計劃簽證第一批已來港超過六個月的人士進行了跟進調查。調查結果顯示，當中已有43%在香港定居，而其餘未來港的高才通計劃人才中，九成表示很期待未來一年內來香港發展。第一批高才通計劃人才中，54%已在香港找到工作，主要投身金融、創新及資訊科技和商貿等行業，這些都是香港主要的核心行業。他們的薪酬普遍比香港一般薪酬高，收入中位數約50000港元，當中四分之一每月收入100000港元或以上，10%每月收入200000港元或以上。



澳門特區政府社會文化司司長歐陽瑜致辭中表示，自國家公佈《粵港澳大灣區發展規劃綱要》以來，大灣區建設正朝著“富有活力和國際競爭力的一流灣區”方向紮實推進。澳門特區政府充分發揮“一國兩制”的制度優勢，圍繞“一中心、一平台、一基地”的定位，積極把握“一帶一路”、“大灣區”與“深合區”建設等國家重大發展機遇，著力構建符合澳門“1＋4”經濟適度多元產業發展結構，並循“人才培養、人才回流、人才引進”多軌並行的方向，完善人才政策的頂層設計。歐陽瑜司長提及，澳門第一期人才引進計劃預期將有超過400宗申請獲納入建議引進人才名單，包括院士、國家精英運動員、知名企業高管，以及各領域的產業人才，達到計劃預期的成效。澳門特區政府會善用中央政府給予的惠澳政策，按步推進人才政策和各項配套措施，促進澳門引才、聚才和育才。



廣東省人力資源和社會保障廳廳長杜敏琪，近年來廣東攜手港澳共建大灣區人才招聘，穩步推進大灣區國際科技創新中心，綜合性國家科學中心建設。共同建造粵港澳聯合實驗室，推動港澳青年創新創業基地建設，累計孵化了超過5300個港澳創業計劃。越來越多的港澳青年主動融入國家發展局，人才高地的建設取得了積極的成效。這次大會是粵港澳三地達成共識，交流互鑑，深化合作的重要平台，對加速推進大灣區人才高地建設具有重要意義。希望未來香港與澳門的特區政府及社會各界能一如既往的關心支持廣東人才工作，共同畫好人才工作的同心圓。



杜敏琪稱，廣東將錨定習近平總書記賦予的粵港澳大灣區“一點兩地”全新定位，以本次大會為契機，深化粵港澳合作，攜手匯聚人才資源、激發人才活力、築牢人才支撐，讓人才金字塔“塔基更實、塔身更強、塔尖更高”，以人才高質量發展賦能大灣區高質量發展。

