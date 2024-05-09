5月8日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京5月9日電（記者 海涵）外交部發言人林劍5月8日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是記者會問答全文：



《北京日報》記者：據瞭解，外交部副部長孫衛東將出席在印尼雅加達舉行的第30次中國—東盟高官磋商。中方對此會議有何期待？



林劍：經雙方商定，第30次中國—東盟高官磋商將於5月9日至10日在印尼雅加達舉行。中國外交部副部長孫衛東將率團出席。



中國—東盟高官磋商是中國與東盟國家外交部門的重要年度對話合作機制。我們希望通過本次磋商，回顧與展望中國東盟全面戰略夥伴關係發展，重點就新形勢下推進中國東盟關係和東亞區域合作深入交流，為推動構建更為緊密的中國—東盟命運共同體積累更多務實成果，促進本地區和平穩定與共同發展。



法新社記者：據報導，中日韓三國將於5月26日在首爾舉行為期兩天的領導人會議。中方能否提供更多信息？



林劍：中方同有關方就中日韓領導人會議保持著溝通。



塔斯社記者：昨天普京正式就任俄羅斯聯邦總統，開啟六年任期。俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，普京將新總統任期內首次外訪目的地定為中國。外交部對此有何評論？



林劍：中方對普京總統就職表示祝賀。此前，習近平主席已向普京總統致賀電，祝賀他當選連任。相信在普京總統的領導下，俄羅斯國家建設和經濟社會發展將不斷取得新成就。

