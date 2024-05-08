港青考察廣州南沙供水工程　提升國民身份認同

一眾香港中學生前往廣州南沙區考察，旨在推動學生認識國家發展，親身感受國家偉大的工程建設成就，從而提升愛國情懷。 參觀行程包括：粵海集團珠三角水資源配置工程高新沙泵站、工程展廳、儲水庫、調壓塔，以及霍英東紀念館和香港科技大學（南沙）霍英東研究院。 相信學生們經過這次考察活動能盡早接觸和認識水務行業，從而發掘相關職業興趣，為他們的生涯規劃作好準備。 推動青年認識國家發展更是重中之重。 中評社香港5月8日電／廣州南沙區位於珠江海口和粵港澳大灣區地理中心，更是連接珠江口兩岸城市與港澳地區的重要樞紐。粵海控股集團有限公司主辦，民建聯立法會議員郭玲麗聯同香港中資企業代表帶領一眾香港中學生前往當地考察，旨在推動學生認識國家發展，親身感受國家偉大的工程建設成就，從而提升愛國情懷。



參觀行程包括：粵海集團珠三角水資源配置工程高新沙泵站、工程展廳、儲水庫、調壓塔，以及霍英東紀念館和香港科技大學（南沙）霍英東研究院。珠三角水資源配置工程投入約354億元，預計年供水量為17.08億立方米，惠及人口超過3200萬人，保障粵港澳大灣區供水安全和生態安全，參加者觀看水務工程特點短片、調壓塔運作模型和儲水庫設備等。



接著，一行人去到霍英東紀念館和香港科技大學（南沙）霍英東研究院，館內展示霍英東先生生平事蹟，畢生秉持愛國愛港精神，致力推動祖國揚威國際，讓學生認識霍先生的傳奇一生，學習愛國精神，繼而激發他們貢獻國家的熱誠。其後，去到研究院參觀院內的教學室、科研設備和粵港澳青年創新工場，提升學生探究精神和學習興趣，更可發掘大灣區青年發展機遇。



行程完結後，參加者進行考察分享會，他們踴躍地分享感受和體會，紛紛表示能夠近距離觀看珠三角水務工程，認識到國家的高質量發展，擁有先進的工程技術和設備，以及具前瞻性的規劃，他們感到無比的自豪，場面十分熱烈。



郭玲麗表示，“千里之行始於足下”，讓同學親身體驗是最好的學習課，近距離觀看珠三角水務工程，一覽國家驕人的成就，除了能讓他們擴闊視野，更能激發為國貢獻之情。她又指，讓年輕一代認識霍英東先生，瞭解霍先生的愛國情操，不計回報地用自己最大的努力為國家、為香港服務，相信他們會有深刻的感受。



她續說，這次考察活動是愛國主義教育的一課，讓學生瞭解國家與香港密不可分的關係； 水就是生命之源，水安全就是資源安全，是國家安全的重要組成部分，為國家可持續發展提供保障，可見國家安全與我們生活息息相關。



中資企業代表表示，中資企業肩負社會責任，積極培養未來人才，相信學生們經過這次考察活動能盡早接觸和認識水務行業，從而發掘相關職業興趣，為他們的生涯規劃作好準備。他續說，推動青年認識國家發展更是重中之重，當中行程到粵海集團內地業務部門進行交流和學習，能加深認識國家發展，以及瞭解偉大的工程成就，加強民族自豪感。



仁濟醫院董之英紀念中學助理副校長胡馨文表示，感謝是次活動能讓學生前往廣州南沙瞭解最新及高科技的水利工程，學習維護水資源安全的重要性，以及參觀霍英東紀念館培養愛國情操。她又說，從香港青年初創新企業家分享經驗和心得，學生們瞭解在大灣區創業生活面貌和機遇，給予他們難得機會思考將來發展的方向。