外交部：中方對普京總統就職表示祝賀

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京5月9日電（記者 海涵）外交部發言人林劍5月8日在例行記者會上表示，中方高度重視兩國元首外交對於雙邊關係的戰略引領作用。兩國元首一致同意繼續保持密切交往，確保中俄關係始終順利穩定向前發展。



塔斯社記者提問，昨天普京正式就任俄羅斯聯邦總統，開啟六年任期。俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，普京將新總統任期內首次外訪目的地定為中國。外交部對此有何評論？



林劍說，中方對普京總統就職表示祝賀。此前，習近平主席已向普京總統致賀電，祝賀他當選連任。相信在普京總統的領導下，俄羅斯國家建設和經濟社會發展將不斷取得新成就。



林劍表示，在習近平主席和普京總統的戰略引領下，中俄關係保持健康穩定發展。雙方始終秉持不結盟、不對抗、不針對第三方原則，在相互尊重、平等互利基礎上發展兩國關係和各領域合作，給兩國人民帶來了實實在在的好處，為促進世界共同發展進步發揮了積極作用。



林劍表示，今年是中俄建交75周年。雙方將以兩國元首共識為遵循，不斷增進互信，拓展合作，傳承友好，共同倡導推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，踐行真正的多邊主義，引領全球治理朝著更加公正合理的方向發展。



林劍說，中方高度重視兩國元首外交對於雙邊關係的戰略引領作用。兩國元首一致同意繼續保持密切交往，確保中俄關係始終順利穩定向前發展。“關於你提到的具體問題，目前我沒有可以發布的信息。”

