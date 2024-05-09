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外交部：禁播“港獨”歌曲是正當必要舉措
http://www.CRNTT.com   2024-05-09 00:46:05


外交部發言人林劍（中評社　海涵攝）
　　中評社北京5月9日電（記者　海涵）在5月8日外交部例行記者會上，有記者提問說，香港高等法院上訴法庭剛剛宣布對“港獨”歌曲的禁令，中國中央政府對此禁令有何立場？

　　“這不是外交問題。”外交部發言人林劍指出，制止任何人以煽動分裂國家和侮辱國歌的意圖使用和傳播有關歌曲，是香港特區履行維護國家安全和國歌尊嚴憲制責任的正當必要舉措。
 


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