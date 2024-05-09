楊潤雄：五一黃金周內地訪港旅客逾76萬人次

香港特區立法會8日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月9日電（記者 盧哲）香港特區文化體育及旅遊局（文體旅局）局長楊潤雄8日在立法會會議上就《2024年撥款條例草案》恢復二讀辯論致辭時表示，在剛過去的內地勞動節黃金周假期，內地訪港旅客共超過76萬人次，按年上升超過22%，符合預期。其中，五月二日單日達19萬多人次，是今年以來的單日新高，亦是自去年年初通關以來單日的第二高紀錄。預計會為經濟帶來超過20億元的消費收益，市況十分熱鬧。政府會繼續聯同旅發局和業界共同推動本港旅遊業提速和提質發展，為旅客創造良好旅遊體驗。



楊潤雄表示，政府一方面開發及串連不同的旅遊體驗，同時指導香港旅遊發展局（旅發局）加強客源市場宣傳，透過多元化的方式如小紅書、抖音、微博等社交平台和邀請相關網紅，推廣豐富和多元化的旅遊體驗和產品，並乘著不同盛事和節慶活動作主題式宣傳。另外，局方會繼續推動跨界別合作，鼓勵業界針對具消費力的旅客，推出特色旅遊產品，吸引他們訪港，刺激他們在香港消費。“我們會在短期內推出禮貌運動，由服務業開始，透過全政府的努力，將運動推到全社會不同層面。”



盛事經濟方面，楊潤雄表示，當局從去年開始積極推動大型盛事。就文體旅局的範疇而言，政府過去推動文化、體育和旅遊盛事，是以推動文化、體育和旅遊等發展為目標，本屆政府進一步希望從盛事中更好推動經濟。“正如議員建議，我們已加強與盛事活動相關行業的聯繫，讓盛事能帶動旅遊、酒店、餐飲、零售等行業，為他們帶來人流，統整大家融合發展，過去一年已初見成效。我們會繼續努力，主動出擊爭取盛事在香港舉行，吸引來自世界各地的行業翹楚親身體驗香港的實況和活力；我們亦會善用《財政預算案》預留的一億元以加強未來三年盛事宣傳工作，以及持續更新並盡早公布盛事年表，讓社會大眾和遊客及早知悉將在香港舉辦的不同盛事，及早計劃行程，促進不同行業和盛事之間的聯乘和跨界別合作，讓業界及早設計不同推廣計劃和旅遊產品。”



楊潤雄表示，文體旅局正回顧去年所獲得的經驗，檢視“M”品牌計劃、文化藝術盛事基金、旅遊盛事資助計劃等的審批機制，鼓勵及協助在香港舉辦更多新的及高水平的大型國際盛事，推動香港文化、體育和旅遊發展，並吸引更多國內及海外旅客訪港，帶動旅遊業及經濟發展。