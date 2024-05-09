香港立法會不記名三讀通過本年度財政預算案

立法會8日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月9日電（記者 盧哲）香港特區立法會8日三讀通過本年度財政預算案。



《撥款條例草案》在不記名表決下三讀通過。議員沒有記名表決，而是以舉手方式通過。這是自2004年至今，20年來首次不記名下通過草案。表決時有若干議員不在場。特區政府財政司司長陳茂波表示，有信心及決心用三年時間恢復財政平衡。



在二讀辯論階段，財政司司長陳茂波表示，過去幾年疫情，香港和全世界一樣都出現財政赤字，而疫情過後，本港進入一個整固階段，政府有決心亦有信心，可以將特區政府的財政在3年左右的時間恢復平衡，當中並不包括發債所得的收益。陳茂波說，政府正落實一套財政整合政策，簡單而言即開源節流，其中重點在於節流，政府有資源效率優化計劃，在不影響綜援及公共福利金計劃下，在本年度至2026/27年，每年削減百分之一的經常開支，在中期預測的5年中，有關百分之一可大約削減到468億元，不過他強調，在開支削減時是非常謹慎，避免影響對市民的公共服務。



另外，陳茂波又回應有評論指“特區政府要發債度日”，強調特區政府發債所得的錢，絕不會用作經常開支，有關資金是用作投資項目、基建工程，推動北部都會區發展，又指借貸比率會處於比較低和安全的水平。



陳茂波說，香港正處於經濟復甦進程的重要節點，預算案透過各項短期措施，希望鞏固經濟復甦的勢頭，同時透過一些中長期措施，推動香港經濟朝高質量發展，為不同行業帶來新的發展空間，強調香港背靠祖國、聯通世界，只要找準定位和方向，發揮好自身獨特優勢，積極融入國家發展大局，有信心香港必定能繁榮發展。