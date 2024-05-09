甯漢豪：未來5年基本工程開支每年約九百億

香港特區立法會8日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月9日電（記者 盧哲）香港特區政府發展局局長甯漢豪8日在立法會表示，雖然香港公共財政目前面對不少挑戰，但政府在基本工程方面的投資不會減少，未來5年基本工程開支平均每年大約900億元，較過去5年的平均數每年760億元增長大約17%。甯漢豪強調，政府造地的決心沒有改變。



香港特區立法會8日三讀通過本年度財政預算案。甯漢豪在立法會二讀辯論預算案致辭時說，政府將於今年內完成檢視如何控制工務工程的成本，以有效地推展未來的造地和其他基建發展。過去數年，已推出多項策略及措施，推動業界提升建造工程的效率和成本效益，包括帶動業界積極採用建造業數碼化、應用研發及“組裝合成”和“機電裝備合成法”等先進建築技術。此外，局方將於今年內成立建築研發及測試中心，為創新物料、建造方法和技術等進行研發、制訂標準、提供測試及發出認證，帶領建造業界創新，吸引研發人才在香港發展。



局方亦會繼續採取多管齊下的策略應對建造業的人力需求，包括透過應用創新建築技術與科技和加強人力培訓的質和量，提升生產力，以及在保障本地工人優先就業的前提下，用好建造業輸入勞工計劃。



土地供應方面，甯漢豪表示，雖然公共財政目前面對不少挑戰，但政府在基本工程方面的投資不會減少，會繼續維持在高水平以增強香港的發展動能。在未來五年，基本工程開支平均每年約900億元，較過去五年的平均每年760億元，增長約百分之十七。未來的工程開支會有不少投放在開發北部都會區和推展其他造地項目，例如兩日後洪水橋／廈村第二期發展就會提上財委會審批。交椅洲人工島項目填海工程稍為延遲，有議員在辯論期間表示關注，

甯漢豪說：“我們仍爭取今屆政府之內展開填海，並正在為今年內啟動環境影響評估的法定審批程序做準備。我想強調，政府造地的決心是沒有改變，個別項目在時間表上的短期調整是不會影響。”



甯漢豪表示，在兼顧公共財政可持續性之餘，政府致力適時為未來10年提供41萬公營房屋單位的目標提供土地，亦會適時提供創科及其他產業用地。個別項目在時間表上的短期調整不會影響當局按照《香港2030+》這份規劃遠景和策略所訂的策略方針，以及建立土地儲備的政策目標。