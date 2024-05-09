第二輪航空業獲批輸入勞工下月起到港工作

香港特區立法會8日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月9日電（記者 盧哲）香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡8日在立法會表示，航空業計劃的第二輪申請已於二○二四年三至四月進行，運輸及物流局共向27家合資格公司批出 2982個配額，涵蓋所有工種。相關僱主已開展招聘工作，並預計第二輪獲批的輸入勞工將於二○二四年六至七月開始到港工作。



孫玉菡在回答議員提問時表示，為應對人力短缺帶來的挑戰，在保障本地勞工優先就業的前提下，政府已加強輸入勞工的機制。運輸及物流局於二○二三年七月十七日推出“運輸業輸入勞工計劃──航空業”（航空業計劃）；而勞工處亦自二○二三年九月四日起推行“補充勞工優化計劃”（優化計劃），優化“補充勞工計劃”的涵蓋範圍及運作，包括暫停執行26個職位類別及非技術或低技術職位一般不得輸入勞工的規定，為期兩年。



在保障本地勞工優先就業的前提下，航空業計劃適度容許與香港機場管理局有直接合約關係的航空業相關公司申請輸入勞工，配額上限為6300個。二○二三年七至八月的第一輪申請中，運輸及物流局共向28家合資格公司批出2841個配額，涵蓋航空業計劃下所有10個工種。截至二○二四年四月，已有1450名輸入勞工到港工作，其中以機坪服務員最多，有367人，其次是機艙工作員及地勤人員。



孫玉菡說，航空業計劃的第二輪申請已於二○二四年三至四月進行，運輸及物流局共向27家合資格公司批出 2982個配額，同樣涵蓋所有工種。相關僱主已開展招聘工作，並預計第二輪獲批的輸入勞工將於二○二四年六至七月開始到港工作。