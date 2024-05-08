植田和男：若日圓走勢對通脹重大影響或會行動

中評社香港5月8日電／日本央行總裁植田和男表示，若日圓走勢對通脹產生重大影響，央行可能會採取行動，並警告日圓近期大幅貶值，或推高進口成本，影響商品和服務需求。



據香港電台報導，植田和男指出，央行不會透過貨幣政策直接控制日圓走勢，但會仔細研究日圓走勢或對經濟及物價產生的巨大影響。