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植田和男：若日圓走勢對通脹重大影響或會行動
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2024-05-08 17:31:23
中評社香港5月8日電／日本央行總裁植田和男表示，若日圓走勢對通脹產生重大影響，央行可能會採取行動，並警告日圓近期大幅貶值，或推高進口成本，影響商品和服務需求。
據香港電台報導，植田和男指出，央行不會透過貨幣政策直接控制日圓走勢，但會仔細研究日圓走勢或對經濟及物價產生的巨大影響。
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