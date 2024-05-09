何永賢：“撤辣”有效增強市場信心　

香港特區立法會8日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月9日電（記者 盧哲）香港特區政府房屋局局長何永賢8日在立法會表示，本年度財政預算案宣布樓市全面“撤辣”，市場反應正面。整體交投活躍，成交量也在撤銷有關措施之後明顯上升，反映“撤辣”有效增強市場信心，樓價相對平穩。對於有人擔心“撤辣”會否令炒風再起，何永賢說，政府會保持警覺，密切監察住宅物業市場的情況，因時制宜，動態地採取適當措施回應市場的變化。



何永賢8日在立法會會議上就《2024年撥款條例草案》恢復二讀辯論致辭時說，感謝很多議員對撤銷住宅物業需求管理措施的支持。當局留意到在宣布“撤辣”之後，市場反應正面。例如今年四月份送交土地註冊處註冊的住宅樓宇買賣合約接近8 600宗，比三月份的約4 000宗按月上升近1.2倍，比二○二三年四月份起按年亦上升超過八成，顯示整體交投活躍，成交量亦在撤銷有關措施後明顯上升，反映“撤辣”有效地達到增強市場信心的目的。



何永賢說，樓價方面的情況平穩，有人擔心“撤辣”措施會否再次令炒風再起，當局會保持警覺密切監察住宅物業市場情況，因時制宜，動態地採取適當措施回應市場變化。



何永賢表示，除加快建造公營房屋以外，局方其中一個重要工作是幫助正住在不適切居所的家庭盡快脫離困境。政府會繼續推動過渡性房屋及“簡約公屋”項目，為有需要的人士提供短期居所。截至二○二四年三月底，過渡性房屋已完成13600個單位，今年會有另外6300個落成。此外，“簡約公屋”至今已批出四份主要合約，涉及共約28500個單位，工程分別在七個地點，亦已在去年十二月起全面開工。另外，局方會繼續聯同差餉物業估價署執行相關“劏房”租務管制的工作，盡力讓租客得到保障，目前已有255宗個案，共218名業主被成功檢控，其他個案亦會陸續審理。由財政司副司長帶領的“解決劏房問題”工作組和相關決策局及部門正全速開展有關研究工作，就“劏房”居住環境的最低標準、取締不合最低標準的“劏房”等各方面建議有序的解決方案，全面處理“劏房”問題。