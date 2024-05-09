陳國基：共建人才高地需具備起承轉合四元素

香港特區政府政務司司長陳國基（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月9日電（記者 段曉魯）第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會昨日在香港會議展覽中心舉行。香港特區政府政務司司長陳國基出席該活動並致辭，他表示，人才是治國之本，是推動新質生產力與高質量發展的核心要素，香港是高度開放的國際化城市，亦是大灣區中心城市之一，在一國兩制下，發揮背靠祖國、連通世界的優勢，擔當大灣區及國家人才高地門戶，要寫好共建人才高地的文章，需要“起、承、轉、合”四個元素。



以下是陳國基致辭全文：



大家好。歡迎大家出席“第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會”。



繼第一屆大會去年在廣州順利舉行，香港十分榮幸承擔第二屆大會的舉辦城市。今年大會匯聚了粵港澳三地政府領導和商界領袖，就大灣區發展高質量人才服務、建設人才高地，集思廣益。



今年兩會期間，國家主席習近平指出，要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。人才是富國之本、興邦大計，是推動新質生產力與高質量發展的核心要素。



香港是高度開放的國際化城市，也是大灣區的中心城市之一，在“一國兩制”下發揮背靠祖國、聯通世界的優勢，擔當大灣區乃至國家人才高地的門戶。一篇好的文章，需要具備“起、承、轉、合”四個元素；我相信，要寫好“共建人才高地”這篇大文章，同樣需要這四個元素。接下來，我想用“起、承、轉、合”這四個字，與大家分享一下香港所發揮的功能。



首先是“起”，就是起動。隨著全球走出疫情，各地發展重新出發，招攬人才的工作也重新起動，為重振經濟提供非常有力的支撐。



在新起點上，香港貫徹創新突破，在二○二二年十二月落實一系列“搶人才、留人才”的新措施。我們既優化多項現行的人才入境計劃，並針對高薪人才及世界頂尖大學的畢業生，推出全新的“高端人才通行證計劃”。



各項計劃推出以來，反應十分踴躍。到今年四月底，我們已經收到約29萬份申請，批出接近18萬宗，其中超過12萬名人才已經來到香港，遠超我們原定每年吸納35 000名人才的目標。人才到來探索機遇，在金融、貿易、創科、專業服務等領域就業、創業，既有助香港經濟發展，也增強大灣區發展動能。