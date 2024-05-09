孫玉菡：香港在搶人才方面採取更創新的方法

香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月9日電（記者 段曉魯）第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會昨日在香港會議展覽中心舉行。香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡在致辭時表示，高才通計劃的提出，標誌著香港在搶人才方面採取更創新、更大膽的方法，在高才通計劃下，特區政府採取高度透明、清晰標準的要求。



孫玉菡表示，高才通計劃的提出，標誌著香港在搶人才方面採取更創新、更大膽的方法。主要是在高才通計劃下，特區政府採取高度透明、清晰標準的要求，而且不需要人才在來港前有任何獲聘的前設；只要他們符合高才通計劃的申請資格，就可以來港，這提供了高度透明的方法。高才通計劃推出後，至今一共接獲約80000宗申請，批出約65000宗，來港的人才超過50000人，而且連同他們的家人和孩子，應該也翻了一倍。



孫玉菡指出，最近，特區政府對透過高才通計劃簽證第一批已來港超過六個月的人士進行了跟進調查。調查結果顯示，當中已有43%在香港定居，而其餘未來港的高才通計劃人才中，九成表示很期待未來一年內來香港發展。第一批高才通計劃人才中，54%已在香港找到工作，主要投身金融、創新及資訊科技和商貿等行業，這些都是香港主要的核心行業。他們的薪酬普遍比香港一般薪酬高，收入中位數約50000港元，當中四分之一每月收入100000港元或以上，10%每月收入200000港元或以上。



孫玉菡繼指，根據第一輪跟進調查所得的基礎推算，2023年已抵港的30000多名高才通計劃人才可為香港帶來每年約340億港元的直接經濟貢獻。這標誌著他們在港一年，為香港本地生產總值拉動約1.2%。而且，除了經濟貢獻外，高才通計劃人才及其配偶和孩子非常年輕，三分之一在30歲或以下，三分之二是40歲以下，絕大多數是50歲以下。這對香港面對老齡化挑戰下，為香港社會帶來很多年輕的活力。