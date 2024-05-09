孫玉菡：加強粵港澳大灣區人才聯合引進

香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月9日電（記者 段曉魯）第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會昨日在香港會議展覽中心舉行。香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡在致辭時表示，香港作為國家最前沿和最高度開放的國際化城市，擔當起大灣區人才門戶的角色，匯聚及引入大灣區發展所需的國際優質人才，特區政府全力支持粵港澳加強合作推動大灣區內人才發展和流動。



孫玉菡表示，粵港兩地今年一月簽署《關於推進粵港人才合作的框架協議》，建立粵港人才合作協調機制工作專班，共同推動各方面人才招攬、培養和交流措施。人才辦正積極擔當粵港澳大灣區廣東、香港和澳門三個人才港的聯繫角色，全力推動高端人才交流培訓、研討、項目對接等活動，推動粵港澳人才發展深度融合，加快推動建設大灣區人才高地。



孫玉菡稱，粵港澳大灣區“9＋2”城市簽訂了《關於推進粵港澳大灣區人才服務合作備忘錄》，以加強大灣區內人才服務工作的交流和合作，營造良好人才發展環境。人才辦非常期待跟一眾大灣區城市一起揚帆出海，共赴海外一些重點目標市場聯合推廣大灣區，攜手推廣大灣區的發展機遇，以吸引更多世界各地的頂尖人才匯聚和扎根大灣區，不斷增強灣區人民的幸福感、獲得感、安全感，把粵港澳大灣區打造成中國式現代化的一面旗幟。



孫玉菡談到，去年四月，習近平主席在廣東調研期間，賦予大灣區“一點兩地”的新戰略定位，就是要使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。習近平主席提到要推進粵港澳大灣區人才高地建設，形成高端科創人才聚集效應，不單為新時代推進大灣區建設指明了方向，更為加強粵港澳大灣區共同發展注入更澎湃的動能。









