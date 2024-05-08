俄國防部：對烏能源設施和軍工企業進行打擊

中評社香港5月8日電／衛星通訊社消息，俄羅斯國防部發佈消息表示，俄軍8日早上對烏克蘭能源設施和軍工企業發動了集群打擊，以回應基輔政權破壞俄羅斯能源設施的企圖。



消息稱：“今日早上，作為對基輔政權試圖破環俄羅斯能源設施的回應，俄軍使用海基、空基遠程高精度武器以及高超音速導彈系統‘匕首’、無人機對烏克蘭能源設施和軍工企業發動了集群打擊。”



俄國防部指出，打擊目標已達到，所有目標均被擊中。



俄國防部補充說："這次打擊的結果是，極大地削弱了烏克蘭生產軍工品以及向接觸線運送西方武器和軍事裝備的能力。”



2021年年底，烏克蘭東部頓巴斯地區局勢加劇。基輔和西方國家對俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結部隊表示擔憂。2022年初，2014年烏克蘭政變後自行宣佈成立的頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國稱基輔準備入侵，請求俄羅斯總統普京承認兩國。俄羅斯總統普京2月21日簽署承認兩國的總統令，24日宣佈決定對烏克蘭採取特別軍事行動。克宮稱行動的目標是將烏克蘭去軍事化。西方國家隨即對俄羅斯實施多項制裁，涉及國債、銀行業等多個方面。



早些時候俄羅斯政府表示，打擊針對的是烏克蘭全境的能源、國防工業、軍事管理和通信設施。自那時起，烏克蘭各地區每天都會發佈防空警報，有時甚至全境發佈。同時，俄羅斯總統新聞秘書德米特里·佩斯科夫表示，俄軍在與烏軍的戰鬥中不會攻擊民宅和社會基礎設施。