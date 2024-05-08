韓醫生辭職事態近三月 醫生供需失衡危機加劇

中評社香港5月8日電／韓國實習和住院醫生為反對政府推進醫學生擴招發起的“辭職潮”距今已近3個月。隨著醫學生集體留級危機愈演愈烈，明年出現醫生供需失衡的可能性逐步增大。



韓聯社報導，全國醫學院其間每年培養約3000名新入職醫生。但醫界擔憂由於醫大學生留級，新入職醫生數量將驟減。再加上住院醫生的流失，有可能出現沒有住院醫生入職的情況。此外，軍醫和公共保健醫生也將面臨供需困境，預計接連出現醫療空白的情況將無法避免，甚至有意見擔憂今後4～5年內都會出現醫生短缺。



本月20日，實習和住院醫生集體辭職離崗將進入第三個月。根據相關規定，專科醫生培訓過程中若出現一個月以上的空白，就要接受追加培訓。空白期超過3個月時，取得醫師資格的時間將自然後延一年。參加專科醫師考試要求持有醫生執照，在實習醫院實習一年，並作為住院醫師接受3～4年的培訓等結束所有專業課。



因此，醫療界普遍認為，20日前後很可能成為住院醫返崗的“馬其諾防線”。這意味著，20日將成為決定今後數年間是否出現“醫療空白”的分水嶺。若住院醫生拒絕返崗，原定明年年初參加專科醫師考試的第3、4年住院醫師要等到2026年2月才能參加考試。



據統計，共有2910名第3、4年住院醫師原計劃應在明年年初參加專科醫師考試。普通住院醫師的課程為4年，內科、外科、小兒青少年科、預防醫學科、結核科、家庭醫學科是3年。如果由於培訓時間未能達標而喪失考試資格，明年本應上崗的應急醫學科、外科、婦產科專科醫師等將出現空缺。專科醫師的培養進度推遲也會影響到軍醫、公共保健醫師的培訓。



在住院醫生回歸時間不確定的情況下，醫學生留級將進一步加劇醫生短缺矛盾。據瞭解，目前開始實習課程的醫科類院校仍較為有限。截至上月29日，慶北大學醫學系本科3、4年級共212名學生中，衹有6個參加實習課程，佔比2.83%。韓國醫大畢業生必須獲得韓國醫學教育評估院的認證才能參加國家資格考試。而該認證對臨床實習時間也有明確要求，即必須在2年內完成52周的實習，每週實習時間在36小時以上。