中美建交45年 中評十問傅立民

美國資深外交官、著名“中國通”傅立民接受中評社記者獨家專訪 傅立民供圖 中評社華盛頓5月13日電（記者 余東暉）52年前，擔任尼克松訪華美方首席翻譯官的傅立民（Chas W. Freeman）在翻譯打破美中關係堅冰的《上海公報》時，曾經就parallel一詞的中文譯法與中方翻譯官有過爭論。中方翻譯為“並行不悖”，但傅立民認為“異途同歸”更合適，因為他相信美中雙方可以用不同方式追求同樣目標。



52年後，中美經歷了半個多世紀的接觸交往，正走向愈演愈烈的戰略競爭，像52年前那樣因為有共同目標而走到一起成為奢望。儘管合作越來越難，但傅立民相信，“異途同歸”依然適合於處理當今的中美關係。因為他認為，雖然兩國制度不同、道路不同，但在很多方面仍有共同利益，雙方仍可為了自身利益，主觀上各自努力，客觀上利於彼此。



今年是中美建交45週年，美國前資深外交官、著名“中國通”傅立民最近通過ZOOM接受中評社記者獨家專訪。在40分鐘的對談裡，中評社記者向他提出了有關中美關係的十個問題。今年82歲的傅立民以見證者和親歷者的過來人身份，回顧中美打開關係堅冰的艱難歷程，相信“求同存異”是中美關係發展的最大歷史經驗，不要讓分歧成為兩國務實合作的不可逾越的障礙。



談起中美關係的現狀，傅立民認為兩國處於敵對狀態，並對此深感困擾。他覺得現在的中美關係在某些方面與50多年前的中蘇關係類似，敵對的原因很大程度上是感性的，而不是理性的。兩國關係迅速惡化，有爆發軍事衝突的風險，尤其是因為美國恢復在中國內戰中支持台灣的立場，中美關係正籠罩在台灣問題的陰影下。