習近平同塞爾維亞總統武契奇舉行會談

當地時間5月8日上午，國家主席習近平在貝爾格萊德塞爾維亞大廈同塞爾維亞總統武契奇舉行會談。這是會談前，武契奇為習近平舉行隆重歡迎儀式。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月9日電／當地時間5月8日上午，國家主席習近平在貝爾格萊德塞爾維亞大廈同塞爾維亞總統武契奇舉行會談。兩國元首宣布，深化和提升中塞全面戰略夥伴關係，構建新時代中塞命運共同體。



5月的貝爾格萊德，陽光明媚。塞爾維亞大廈前，中塞兩國國旗迎風飄揚，儀仗隊威武雄壯。習近平和夫人彭麗媛乘車抵達時，塞爾維亞總統武契奇和夫人塔瑪拉在下車處熱情迎接。武契奇為習近平舉行隆重歡迎儀式。兩國元首共同登上檢閱台，軍樂團奏響中塞兩國國歌，鳴10響禮炮。習近平在武契奇陪同下檢閱儀仗隊。兩國元首分別同對方陪同人員一一握手致意。



武契奇陪同習近平來到政府大廈平台。大廈廣場上，一萬五千名塞爾維亞民眾揮舞中塞兩國國旗，對習近平表示最熱烈的歡迎。習近平向歡迎人群揮手示意。廣場上響起雷鳴般的掌聲，歡呼聲此起彼伏，經久不息。歡迎儀式後，兩國元首分別舉行小範圍會見和大範圍會談。



習近平指出，我很高興應武契奇總統多次邀請，時隔8年再次到訪美麗的塞爾維亞。武契奇總統率多位重要政府高官赴機場迎接，特別是剛才為我舉辦盛大歡迎儀式，使我深受感動，深切感受到塞爾維亞人民是中國人民的好朋友，對中國擁有真摯的友好感情。



習近平強調，中塞鐵杆友誼歷經國際風雲變幻考驗，有著深厚的歷史底蘊、堅實的政治基礎、廣泛的共同利益、扎實的民意根基。近年來，我同總統先生共同引領兩國關係實現跨越式發展，取得歷史性成就。特別是2016年中塞建立全面戰略夥伴關係以來，雙邊關係內涵更加豐富、外延持續拓展，已經成為中國同歐洲國家間友好關係的典範。行勝於言。中方願同塞方一道，繼續風雨同舟，命運與共，秉持鐵杆友誼精神，堅持和發展中塞友好，共同維護兩國根本和長遠利益，並肩追求各自國家發展和民族振興，攜手推進新時代中塞命運共同體建設。