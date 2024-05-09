習近平同塞爾維亞總統武契奇共同會見記者

當地時間5月8日中午，國家主席習近平在貝爾格萊德塞爾維亞大廈同塞爾維亞總統武契奇會談後共同會見記者。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月9日電／當地時間5月8日中午，國家主席習近平在貝爾格萊德塞爾維亞大廈同塞爾維亞總統武契奇會談後共同會見記者。



習近平首先代表中國政府和中國人民，向武契奇總統和塞爾維亞政府和兄弟般的塞爾維亞人民致以誠摯問候。



習近平指出，2016年我對塞爾維亞進行國事訪問，受到塞爾維亞領導人和人民的熱情接待，令我至今難忘。時隔8年再次到訪，我很高興看到，在武契奇總統領導下，塞爾維亞經濟社會蓬勃發展，綜合國力和國際地位顯著提高，人民生活水平不斷提升。中國和塞爾維亞是真朋友、好夥伴，兩國政治互信堅如磐石，務實合作提質升級，多邊協調密切順暢，鐵杆友誼歷久彌新。



習近平強調，昨天晚上，武契奇總統和夫人以及總理、前總統、議長、外長等親赴機場迎接我和我的夫人，並安排了別具特色的塞爾維亞演出，令人感動。今天上午，武契奇總統又安排盛大熱烈的群眾歡迎儀式，我再一次被塞爾維亞人民對中國和中國人民的真摯情感所感動。剛才我同武契奇總統在親切、友好的氣氛中，就中塞關係和雙方共同關心的問題深入交換意見，達成許多新的重要共識。



——我們共同宣布構建新時代中塞命運共同體，開啟中塞關係歷史新篇章。8年前，塞爾維亞成為中國在中東歐地區首個全面戰略夥伴。今天，塞爾維亞又成為首個同中國共同構建命運共同體的歐洲國家，充分體現了中塞關係的戰略性、特殊性和高水平。