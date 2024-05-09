習近平出席武契奇舉行的歡迎宴會

當地時間5月8日中午，國家主席習近平和夫人彭麗媛出席塞爾維亞總統武契奇和夫人在貝爾格萊德塞爾維亞大廈舉行的歡迎宴會。這是習近平發表祝酒辭。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月9日電／當地時間5月8日中午，國家主席習近平和夫人彭麗媛出席塞爾維亞總統武契奇和夫人在貝爾格萊德塞爾維亞大廈舉行的歡迎宴會。



在熱烈的掌聲中，習近平發表祝酒辭。



習近平指出，塞爾維亞位於“東方之西方，西方之東方”，素來享有“巴爾幹之鑰”的美譽。千百年來，歐亞大陸多元文明在這裡交融碰撞，造就了塞爾維亞民族勤勞善良、堅毅不屈的品格。當前，在武契奇總統帶領下，塞爾維亞政府和人民奮發進取，在經濟社會建設和民生改善等領域取得驕人成績，民族自信心和自豪感不斷提升，國家發展和民族振興迎來光明而廣闊的前景。



習近平強調，中國人民對塞爾維亞素來懷有特殊友好感情，南斯拉夫電影《橋》、歌曲《啊，朋友再見》在中國廣為流傳，激蕩著人們的愛國主義情懷和反法西斯精神，也伴我度過了青年時代。德約科維奇、約基奇、庫斯圖里察等塞爾維亞體育界、文化界著名人士在中國家喻戶曉。近年來，中塞高質量共建“一帶一路”動力強勁、成果豐碩，成為構建人類命運共同體的生動實踐。



習近平指出，剛才，我同武契奇總統舉行了全面而深入的會談，達成許多重要共識。我們共同簽署聯合聲明，宣布構建新時代中塞命運共同體，實現了中塞關係新的偉大歷史跨越。今天，中塞關係正站在嶄新的起點上，面臨寶貴機遇和光明前景。中方願同友好的塞爾維亞人民一道努力，為新時代中塞命運共同體建設不斷奮鬥！



蔡奇、王毅等出席。（來源：新華社）