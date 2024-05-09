美國因以色列軍事行動暫緩部分對以軍援

5月8日，美國國防部長奧斯汀在華盛頓國會出席聽證會。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月9日電／據新華社華盛頓5月8日報導，美國官員8日說，美國政府已暫緩向以色列輸送一批軍事援助，美方此舉是出於擔憂以色列針對加沙地帶南部城市拉法的軍事行動可能造成大量平民傷亡。



美國國防部長奧斯汀當天在美國會參議院就國防部2025財年預算申請作證時表示，五角大樓將繼續確保以色列獲得防禦所需的武器，不過目前正在根據拉法局勢的發展，“重新審查”一些原計劃近期輸往以色列的軍事援助。



奧斯汀說，國防部尚未作出任何最終決定，但“確實暫停並重新評估了一些即將提供的安全援助”。



當天晚些時候，美國國務院發言人米勒在例行記者會上也確認了美方暫緩輸送對以軍事援助的決定。他表示，美方“嚴重關切”以色列對拉法的潛在軍事行動，這一關切基於以方此前在加沙地帶開展軍事行動時的做法及其對平民造成的影響。米勒還說，以軍在拉法的行動對向加沙地帶運送人道主義援助物資的影響也讓美方感到擔憂。



據美國媒體報導，臨時叫停輸送這批援以武器的決定是上周作出的，這批軍援包括1800枚重量為2000磅（900公斤）的炸彈以及1700枚重量為500磅（225公斤）的炸彈等。



另據以色列媒體8日報導，以軍發言人哈加里當天針對美國暫緩輸送對以軍援一事表示，自本輪巴以衝突爆發以來，以美之間的協調程度在以色列歷史上“前所未有”，盟友間“閉門解決”任何分歧。哈加里稱讚了以色列國防軍和美國中央司令部在本輪巴以衝突期間的合作規模，並強調“有比安全援助更重要的東西，那就是作戰支持”。