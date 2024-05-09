﻿特朗普“密件門”案庭審無限期推遲

特朗普（左）拖延戰術起效，“密件門”案庭審無限期推遲。（圖片來源：路透社） 中評社北京5月9日電／據大公報報導，據CNN報導，美國前總統特朗普“密件門”案主審法官坎農7日決定，無限期推遲這宗聯邦刑事訴訟的開庭審理日期。美媒稱，這意味著此案難以在11月大選前開庭，對於正在盡力拖延庭審的特朗普有利。



坎農7日稱，因開庭前還需審議多項動議，且“密件門”案部分證據涉密，案件無法在原定的5月20日開庭。她並未設置新開庭日，僅表示將在解決全部預審問題後另行決定何時開庭。“密件門”案由美國司法部特別檢察官史密斯負責，他牽頭的另一宗針對特朗普的聯邦刑事訴訟，即指控特朗普試圖推翻2020年大選結果案同樣因最高法院介入而難以在11月大選前開庭。



目前正在開庭審理的“封口費”案是4宗針對特朗普的刑事訴訟中唯一可能在大選前宣判的案件。7日，“封口費”案女主角、艶星丹尼爾斯首次出庭作證，9日再次出庭。丹尼爾斯自稱2006年首次見到已婚的特朗普，原本以為特朗普會安排自己出演其明星真人騷，後來又見過幾次，但意識到被騙後與其斷聯。丹尼爾斯稱，2011年她曾被人威脅不要透露與特朗普的婚外情，但2016年看到競選總統的特朗普深陷性騷擾醜聞後決定“把故事講出來”。同年10月，她收到時任特朗普律師科恩支付的13萬美元“封口費”。