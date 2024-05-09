中評社北京5月9日電／網評：給現金留一席之地



來源：工人日報 作者：戴先任



隨著電子支付的發展，拒收人民幣現金現象時有發生。據5月6日新華社報導，日前，中國人民銀行對多起拒收人民幣現金典型案例予以公示，經營主體拒收人民幣現金的理由五花八門，“未設立現金收付通道”“無法找零”“容易遺失”……但這些都不能為拒收行為開脫。



隨著數字支付普及，使用現金支付的人確實越來越少。數字支付有助於減少偷竊、搶劫等犯罪現象，還能防範假幣流通，給交易雙方減少了諸多麻煩……因此，使用現金進行交易的人越來越少，一些商家拒收現金也逐漸成為習慣。



從法律層面看，經營主體應當尊重人民群眾對支付方式的選擇權。人民銀行法和《人民幣管理條例》都明確規定，任何單位和個人不得拒收人民幣現金。尤其是，為數眾多的中老年人習慣使用現金支付，強制採用數字支付無疑給他們的消費和生活增加了諸多障礙。



近年來，中國人民銀行多次對拒收現金的經營主體作出處罰，給一些對現金“不友好”的經營主體敲響了警鐘。現實中，數字支付成為主流，一些商家或許確實存在零錢儲備不足、不好算賬等問題，所以簡單粗暴地拒絕現金支付方式。但事實上，諸如“未設立現金收付通道”“容易遺失”“無法找零”等理由在本質上都是對現金支付設置門檻，進而排除現金支付方式。所以，拒收現金的“一萬個理由”都是借口，甚至涉嫌違法。



讓現金支付方式更暢通，首先要加強監管力度，提高經營主體拒收現金的違法違規成本，尤其是對銀行、醫院等部分公共服務機構拒收現金等典型情況，加大責令整改和處罰的力度，倒逼其做出表率。此外，消費者群體也要增強維權意識，對拒收或變相拒收現金的行為勇於說“不”、及時舉報，共同維護可以自主選擇支付方式的消費環境。



數字支付時代帶來萬般便捷，但不能因此把現金支付當成“棄子”。尤其是在推進社會適老化改造議題上，支付無障礙也是題中應有之義。從維護人民幣的法定地位，到確保社會層面現金支付渠道暢通，再到人民群眾自由選擇支付方式，無論從哪個角度看，都必須給現金支付留有一席之地。