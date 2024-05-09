中評社北京5月9日電／網評：“一次掛號管三天”值得推廣



來源：南方日報 作者：王慶峰



近日，江蘇省衛健委印發通知，全省352家二級以上公立醫療機構將全面推行普通門診“一次掛號管三天”惠民實事項目，有效解決患者一次看病多次掛號的問題。



長期以來，“重復掛號煩”是許多患者的痛點。比如，一些檢查結果需要第二天才能拿到，患者復診需要重新掛號；有的檢查項目多，一天內無法完成，第二天繼續診療也得再次掛號；還有網友反映，“一共輸液6天，每天都得重復掛號、重復排隊”……這類問題不僅增加了經濟負擔，也使患者不得不將大量精力浪費在排隊、等候等流程上，嚴重影響了就醫體驗。



這幾年，關於改進掛號流程的呼聲不絕於耳，一些地方也推出了實質性舉措。比如，山東淄博、湖南郴州等地已在全市或部分公立醫院實行“一次掛號管三天”、復診免掛號費政策。去年，深圳出台規定3天內看檢查報告免費，一些醫院在執行中將時間拉長到14天，廣受各界好評。而像江蘇這樣全省推行的尚屬首次，層級高、範圍廣，具有更加顯著的突破性意義。



這是因為，掛號看似是一件小事，卻涉及一系列流程的規範。假設復診的患者不用重新掛號，會不會有患者多次去門診咨詢，更加頻繁地打斷醫生？初診患者和復診患者交雜在一起，會不會導致排隊秩序混亂，使得當天的初診患者候診時間延長？



這都需要穩妥和謹慎的規則設計。回到江蘇方面的規定，所謂“一次掛號管三天”，主要是指同一醫院的同一院區、同一科室的復診，更準確的說法是“一次就診付費一次”。如果患者需要到其他科室就診的，要重新掛號；對於第一次診療已經完成的，也就是醫生首診已經出具了診斷、開具了治療方案或者藥物，三日內繼續治療也需要重新掛號；至於排隊方面，則需要將初診號、當日復診號、非當日復診號並列為三類平行號源，分別排序，互不影響。



此外，還有一些人擔心，“一次掛號管三天”是否意味著醫生的工作量增加、收入反而減少？我們通常所說的掛號費，其實是“醫事服務費”，主要用於補償醫療機構運行成本，體現醫務人員技術勞務價值。如果不管不顧地取消，會有損醫生提供服務的積極性，這就需要醫院方面統籌考慮，制定新的績效考核標準，確保醫生利益。



從更大層面上，“一次掛號管三天”是以“小切口”體現了加強醫療服務、改善就醫感受的方向。如今，隨著人民生活水平提高，大家對醫療服務的需求也日益增長，也需要不斷優化供給。從推行預約診療服務、壓縮門診等候時間，到先看病後付費、預住院模式、影像報告互認，再到“一次就診付費一次”等……各地聚焦醫療服務中的難點、堵點問題，圍繞患者看病難、掛號難等問題，靶向聚焦，精準施策，才能讓看病就醫更加便捷、老百姓更加舒心。



改善就醫體驗、提升患者感受，是保障人民健康、增進民生福祉最直接、最現實的舉措。“一次掛號管三天”這樣精準破解民生痛點的惠民實事項目，越多越好。

