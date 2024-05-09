不止於冬雪——網紅城市哈爾濱“五一”觀察

5月1日，遊客在哈爾濱建築藝術廣場盛裝拍照。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月9日電／“紅專街早市是早就列在我們旅遊清單上的目的地，今天終於打卡成功了。”5月5日立夏，杭州遊客趙子晴和閨蜜來到中國最北省會城市哈爾濱，從早市開啟一天的美好時光。



早上8點，哈爾濱市道裡區紅專街早市人頭攢動。這個隨著“爾濱”一起火起來的早市，眼下仍持續著冰雪季的“熱辣滾燙”。



油炸糕、蛋寶寶、鍋包肉、大包子……這些東北人習以為常的小吃成了外來遊客必嘗的特色美食。一家油炸糕攤位的經營者告訴記者，“五一”假期，他每天要賣出5000多個油炸糕。



有人曾懷疑，冰雪季過後，網紅城市“爾濱”還能火嗎？“五一”假期，哈爾濱依舊是不少遊客的旅行目的地。涼爽宜人的氣候、滿城盛放的丁香、充滿異域風情的城市氣質……這些都是人們愛上哈爾濱的理由。



統計數據顯示，“五一”假期，中國鐵路哈爾濱局集團有限公司預計發送旅客210萬人次、日均42萬人次，同比增幅4.4%；哈爾濱機場計劃執行航班2100架次，預計運送旅客近30萬人次；攜程平台的哈爾濱度假產品預訂量同比增長13%。



“沒到過中央大街，就不算來過哈爾濱。”這句評價印證了“百年老街”的超高人氣和重要地位。巴洛克、文藝復興、新藝術運動等風格的建築，讓漫步街頭的游人感受到現代與歷史碰撞、中西方文化交融的濃厚氛圍。中央大街地鐵站在“五一”假期創下客流新高。

