廣交會“不怕拍照”玩具展現中國製造實力

在第135屆廣交會第三期現場，採購商在和星輝互動娛樂股份有限公司工作人員交流（5月2日攝）。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月9日電／在第135屆廣交會驊星科技發展有限公司的展館，俄羅斯採購商亞歷山大·古德科夫看了許久，小心翼翼地詢問展品是否可以拍照。得到肯定的答覆後，他趕緊掏出手機把心儀的產品仔細地拍了一遍。



對於門檻較低的玩具企業來說，花形紋路、款式設計就是企業的核心競爭力，也容易被抄襲模仿。以往參加各類展會，玩具企業的工作人員都要在展位貼上“請勿拍照”標識，還要時刻盯緊展品，謹防創意靈感被觀展人“偷走”。



如今，大方展示、允許拍照已成為廣交會參展玩具企業的常態。在汕頭市信必達早教科技有限公司的展位，一座由磁力片拼搭的城堡吸引了不少路過的參展商駐足拍照。



公司董事、總經理王鍵豐站在一旁微笑著介紹。“我們的產品在全球主要市場都註冊了專利，而且質量過硬，還在不斷投入研發推出新品。依托廣東完備的產業鏈條，我們可以製作出高性價比的玩具產品，所以既不擔心仿冒，也不怕抄襲，歡迎拍照。”王鍵豐說。



參加廣交會20餘年的星輝互動娛樂股份有限公司將授權產品作為核心展品。“依托公司產品的高仿真性、高質量和有競爭力的價格，我們已經在國際市場塑造了良好的品牌形象。大多數專注汽車玩具的客戶都聽過星輝的品牌，願意進一步洽談。”星輝公司國際業務部副總監林美兒說，目前公司的400餘款產品已銷往120多個國家和地區。

