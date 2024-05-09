珠台兩地簽訂農業合作協議

（圖片來源：廣東省台辦、珠海市委台港澳辦） 中評社北京5月9日電／據廣東省台辦、珠海市委台港澳辦報導，4月28日，“台青看珠海 助力百千萬”珠台農業交流繽紛嘉年華活動在珠海金灣台灣農民創業園（下稱“珠海台創園”）成功舉辦。活動中，16名首次到訪珠海的台灣青年農民與珠海市金灣區、鬥門區農業從業人員深入交流，共謀發展。珠海金灣台灣農民創業園管委會與台南市青年農業聯誼會簽署合作框架協議，雙方將在農業技術交流、台灣農產品宣傳推廣、台灣青年農民在珠海創業就業、台灣農業人才和技術引進等方面進行合作，為推進珠台兩地農業交流合作相向而行，共同努力。



本次活動由珠海市台港澳事務局、珠海市“百千萬工程”指揮辦、珠海市農業農村局指導，珠海市珠台經濟文化交流協會主辦，珠海市金灣區台港澳事務局承辦。省、市、區相關部門及金灣區、鬥門區青年農民代表、珠海台創園企業代表、台南市青年農業聯誼會會員共約60人參加。珠海市金灣區委書記梁耀斌、珠海市台港澳事務局局長黃萃、廣東省委台辦經濟處三級調研員蘇保林出席。



本次嘉年華活動形式多樣，主題豐富。台南市青農聯誼會參訪團先後考察了粵港澳現代農業示範園區、珠海綠手指份額農園，參觀了鬥門預制菜產業園、珠海太空中心和湯臣倍健透明工場等地，觀看了國家級非物質文化遺產三灶鶴舞展示，全方位深入瞭解珠海推進“百千萬工程”情況和珠海支持台農企業發展舉措及農業發展經驗。



“很多台灣年輕人對農產品直播帶貨的銷售運作模式充滿了興趣，希望可以進一步學習瞭解。”高雄市大專青年發展會會長溫瓏表示，參訪團成員大多第一次來大陸，通過參觀考察，大家對珠海農業以及整個城市發展情況有了更深入的認識，特別是對正在推進的“百千萬工程”給予了高度肯定。溫瓏說：“希望通過這次珠台農業交流繽紛嘉年華活動，進一步促進珠台農業技術交流與合作”。



近年來，珠海與台灣在科技、經貿、旅遊、文化、現代農業等領域合作密切，人員往來頻繁。2008年2月，經農業部、國台辦批准，廣東省在珠海設立了首個台灣農民創業園——珠海台灣農民創業園。目前，珠海台創園已引進優質企業28家，其中台資企業15家。為落實省委、市委有關工作部署，全力推進“百千萬工程”，促進區域協調發展，市台港澳事務局、市農業農村局聯合金灣區正合力提升珠海台創園園區品質，完善基礎設施，加快產業平台升級蝶變，努力將珠海台創園打造成為粵台合作先進典型和示範區、珠海市實施鄉村振興戰略重要展示平台和粵港澳大灣區休閑農業示範園區。