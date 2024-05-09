﻿福建艦完成首次海試　達預期效果

這是首航試驗中的中國海軍福建艦（5月7日攝，無人機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月9日電／據大公報報導，8日下午，中國第三艘航空母艦福建艦圓滿完成為期8天的首次航行試驗任務，順利返回江南造船廠碼頭。試航期間，福建艦完成了動力、電力等系統設備一系列測試，達到了預期效果。下一步，該艦將按既定計劃開展後續試驗工作。軍事專家指出，下一步福建艦可能還會再進行幾次海試，待所有系統都測試合格以後，福建艦就會正式移交海軍服役，屆時中國將正式邁入了“三航母時代”，更好地保家衛國，維護世界和平。



福建艦是內地完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦。本月1日上午8時許，福建艦從上海江南造船廠碼頭解纜啟航，赴相關海域開展首次航行試驗。根據航母建造工程進展，這次海試主要檢測驗證福建艦動力、電力等系統的可靠性和穩定性。據瞭解，自2022年6月下水以來，福建艦建造工作按計劃穩步推進，順利完成系泊試驗和裝設備調試，具備出海進行試驗的技術條件。



專家：為電磁彈射踏出堅實一步



知名軍事專家張軍社向大公報指出，動力系統和電力系統，實際上是航母的機動力、生存力和作戰能力的基礎。其中，動力系統相當於航母的心臟，電力系統則對於支撐航母艦載機，尤其是電磁彈射系統的用電等方面至關重要。此次福建艦完成了動力、電力等系統設備一系列測試，達到了預期效果，這表明動力、電力系統第一步的測試是正常合格的。



“動力、電力系統還有可能會再進行測試，應該也會進行電子系統等其他方面測試。”張軍社預計，下一步可能還會有幾次海試，“海試不會一次就全部完成了，當然，所有的海試都是發現問題、解決問題”。“等海試發現所有的問題，無論是動力電力系統，還是武器裝備系統，以及通訊電子系統等，都合格改進以後，福建艦就將會正式移交海軍服役。”

