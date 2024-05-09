香港撤辣降成本　吸引北水入市

香港房地產相對其他產品更具投資價值，吸引內地資金來港置業。（大公報） 中評社香港5月9日電／大公報報導，據利嘉閣地產總裁廖偉強分析說，近年很多人都覺得香港的競爭力減退，而且隨著北上消費成為熱潮，這種論調就更加揮之不去，感覺內地產品的性價比已經將香港比下去。過去幾年，香港人在“服務”這個範疇上，水平確實下降了，與內地形成強烈的對比。於是很多香港人就會說：“何必要留在香港消費，貼錢買難受？”



中等收入群體快速增長



反觀內地，因為人口眾多，加上近年中等收入的群體快速增長，商家都看到箇中的前景和機會，自然會努力去競爭，除了價格和品質方面，服務亦做出了高標準。此外，內地各行各業近年亦進一步加強“智能化”。“智能化”有助服務及產品質素保持穩定，員工及客人之間也可加強良性的互動，減少不快的體驗。“智能化”亦可以幫助產品的預制，縮短客戶的等候時間，競爭力自然亦提升了。



不過，筆者始終認為，香港並非毫無優勢，房地產市場就是最明顯不過的例子。由於物業質素、法規及投資價值等，香港房地產較內地很多城市為佳，尤其是近期特區政府全面撤辣後，房地產的投資成本大減，相較其他投資產品更具吸引力，於是引發內地資金大舉來港置業。



港人不應該妄自菲薄，也毋須與內地“鬥平”，而是要清楚自身的優勢，房地產如是，消費和產品也如是。不過，香港的商家也要學習如何利用內地的平價產品、勞動力，以及“智能化”的經驗，將成本降低，取長補短。事實上，香港仍有不可替代的優勢。香港是面向世界的一個橱窗，任何產品或品牌打進香港，就等於放了一個面向世界的廣告牌，能夠進一步增加知名度，而內地的企業和品牌，確實需要借助香港在這方面的優勢。



希望大家緊記，香港仍有很多不容易被取代的優勢，只要不經常抱怨，自強不息，加強專業、服務和顧客體驗，讓世界各地的人都看見香港能夠做到的事情，競爭力就可以逐步再提升。