立陶宛台灣辦事處恐遭改名　學者示警有默契

台灣駐立陶宛代表處。（照片：台“外交部”提供 資料照） 中評社台北5月9日電／歐洲友台國家立陶宛將於12日舉行“總統”大選，孰料立國總統瑙塞達突然拋出話題，認為“台灣駐立陶宛代表處”有更名必要，將“台灣”更名為“台北”，以穩定與中國的關係。對此，台“外交部”回應，尊重大選期間各方意見表達，但也強調台灣代表處名稱是雙方共識。



淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中則指出，立陶宛與中國關係自2021年起惡化，而近期傳出中國對立國制裁稍微放鬆，現任總統似想朝更緩和的方向前進，雙方可能已達到一定程度諒解或默契。他也示警，背後的政治想法或許就是想恢復與北京關係，台灣應特別注意。



2021年11月18日台灣於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）以“駐立陶宛台灣代表處”設處，成為首個在歐洲地區掛上“台灣”的代表處，其餘在歐洲所涉代表處皆以“台北”為名。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）7日在立陶宛大選前再度重申，雖然代表處英文為“The Taiwanese Representative Office in Lithuania”，台灣代表處應循國際標準，將“台灣”更名為“台北”，以穩定與中國的關係。



台灣在非邦交國設立代表處，目前多半以“台北”冠名，冠名“台灣”的衹有兩處：立陶宛是其中之一，另一是索馬利蘭。



據《彭博社》（Bloomberg）報導，瑙塞達7日表示，他原則上歡迎台灣設立代表處，但為了穩定立陶宛與中國關係，仍認為台灣代表處應該依據國際標準，更名“台北”而非“台灣”。事實上瑙塞達在2022年就曾表示，以“台灣”名義設處是錯誤。



對此，台“外交部”表示，尊重立國總統大選期間國內各方意見的表達，這是民主國家的常態，同時也希望各界瞭解，駐立陶宛台灣代表處的名稱，是雙方政府的共識，而且是經審慎協商後所決定，期盼雙方未來持續擴大合作領域，並深化雙邊情誼及民主夥伴關係。



新冠疫情期間，台灣援助十萬片醫療級口罩，協助立陶宛第一線醫護人員對抗疫情，立陶宛後來捐贈台灣二萬劑AZ疫苗。“總統府”當時誠摯感謝立陶宛政府對台灣的及時馳援，來自波羅的海的友誼彌足珍貴，並稱這是“善的循環”。