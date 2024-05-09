快運改行李限制　帶背囊上機加錢

左圖：攜帶隨身行李箱的乘客，須購買“經濟飛”或“無憂飛”等票種，方能使用置物櫃。右圖：在香港快運的登記櫃枱外，量度行李大小的鐵架已換上新的量度標準。（大公報） 中評社香港5月9日電／大公報報導，不少港人外游精打細算，傾向選擇廉價航空。國泰旗下廉航香港快運（HK Express）昨日宣布，即日（8日）起更改票價模式及行李制度，機票由兩種票價級別增至四種，最便宜級別只包括“隨身物品”，有關物品不可放上置物櫃；收費較高的第三及第四級別，寄艙行李由不限件數變成只限一件，多帶每件則要額外付費。



記者昨日實測，四個級別票價差額頗大，由50元至480元不等，一般男士常用的背囊已超出手提行李尺寸要求，必須額外付費最少50元。若回程時打算在機場免稅店購買手信，隨時要另付行李費。不少市民質疑，新安排等同變相加價，擔心回程行李超標，需臨時繳付更多費用，會考慮改搭其他航空公司。



最平票種 隨身物品放椅底



網上早前流傳，香港快運將更改行李收費標準，消息引起熱愛旅遊的港人熱議，擔心外游開支因而增加。昨日香港快運宣布，即時實施新票價機制，以“為切合各路旅人旅程需要，我們為大家帶來更靈活、更有彈性的全新票價種類”作為宣傳。



四種全新票價，分為“輕便飛”、“經濟飛”、“隨心飛”、“無憂飛”，最便宜的“輕便飛”只可帶一件隨身物品上機，例如小型手袋、斜孭袋或手提電腦包，長寬高不得超過40×25×20厘米（15.7吋×10吋×8吋），重量上限七公斤，並須放入前方座位下方，不可帶手提行李上機，也不設寄艙行李額。（各類票價行李規定，可參考附表）



相較舊有的兩個票價類別，在隨身物品以外，乘客仍可攜一件七公斤手提行李，尺寸要求也有不同。以往手提行李的標準較寬鬆，舉例一般男士常用背囊，也符合要求可以免費帶上機。

