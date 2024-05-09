富權：“特赦”陳水扁或是一塊“西瓜皮”

中評社香港5月9日電／澳門新華澳報9日發表富權文章：“特赦”陳水扁或是一塊“西瓜皮”。以下為文章內容。



在蔡英文的任期只餘下十二天之際，與蔡英文關係極佳的《鏡周刊》突然爆料，蔡英文有意在卸任前“特赦”陳水扁。此消息引發台灣政壇強烈震動，並紛紛猜測蔡英文此舉的用意，有說是為賴清德“拆彈”的，也有說是為賴清德“埋雷”的，當然更有說是蔡英文對陳水扁“報恩”的。各種說法都有其道理，但回首蔡英文在過去八年來對“特赦陳水扁”議題的冷淡以至“柔性拒絕”的態度，似乎問題並不那麼簡單。



實際上，“特赦陳水扁”訊息或訴求的提出，並非是過去八年以來對此孜孜不倦的“獨派”及“赦扁”團體，而是媒體《鏡周刊》。而在去年五月間“NCC”審查核準“鏡電視”上架有線電視案的過程中，流出《鏡周刊》社長裴偉自認蔡英文介入“護航”的錄音，引發政治力嚴重干預行政中立及新聞自由爭議；而曾經是蔡英文“頭號文膽”的姚人多，也被揭露是為《鏡周刊》撰寫社論的特約主筆，姚人多竟然也爽快地撰文承認。因而當時主流輿論就認為，蔡英文與《鏡周刊》的關係極為密切，而“NCC”主委陳耀祥要為“鏡電視”上架有線電視案強行過關，也是代表蔡英文向“鏡電視”實施利益輸送。——這個決議讓陷入財務困境、奄奄一息的“鏡電視”獲得源頭活水，“NCC”再一次因為政治考量出手為這個充滿爭議的電視媒體解套。



因此，這次是由《鏡周刊》“獨家爆料”蔡英文有意“特赦”陳水扁，就極有可能是“施放試探氣球”之作。因為畢竟“特赦”陳水扁這個議題茲事體大，有六成多民眾強烈反對，倘操弄失當將會釀發社會風暴。也正因為如此，昨日作為蔡英文“權威喉舌”的“總統府”發言人林聿禪回應說，仍是希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理，並沒有正面觸及“赦扁”問題。而“法務部”則聲稱，“特赦”是“總統”權力，目前並未接獲相關公文，一副“我自不開花，免惹蜂和蝶”的姿態。就連“當事人”陳水扁自己，也對突然爆出此已經“引頸以待”多年的議題，感到“錯愕”，表示“毫無所悉，無從回應！”



誠然，按照“憲法”和《赦免法》的規定，對罪犯實施“特赦”確實是“總統”的專有職權。但按照《赦免法》第三條“受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行”的規定，倘若“特赦”陳水扁，只是免其刑，並沒有除其罪，他一輩子還是背著那四宗已經判刑定讞的罪名。這並非是陳水扁所要的結果，因為他要的是既要免其刑，也要除其罪，並因此而恢復其被褫奪的政治公權。

