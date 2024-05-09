香港家庭幸福指數微跌　需關注照顧者壓力

中評社香港5月9日電／﻿大公報報導，香港家庭福利會昨日公布調查結果顯示，港人家庭幸福指數連續兩期錄得下跌，降至6.06分，其中受訪的獨自照顧者中，有約四成超過60歲，而70歲或以上占約一成半。家庭福利會基於現有數據預測，全港“年長獨自照顧者”的人數估計超過26萬，人口老化更令問題加劇，情況需要關注。



家福會自2020年起每隔兩年發表一次“香港家庭幸福指數”調查結果。今年1月透過固網及手提電話，隨機抽樣訪問2014名18歲或以上與家人同住的香港居民。調查結果為6.06分，連續兩期下跌，其中“家庭健康”跌幅明顯，由7.09分下跌至6.74分；“社會連系”在三次調查中皆是得分最低，今期更跌至3.34分。



調查發現，家中有照顧者的家庭幸福指數為5.81分，較家中沒有照顧者的6.24分相距甚遠。家福會估計全港“年長獨自照顧者”達26萬，建議政府集中資源，針對“年長獨自照顧者”的需要提供適切的服務，認為政府首要投放資源，如大數據分析協助辨識及連系隱蔽及高危照顧者；同時亦應透過設立專責外展服務隊，主動接觸及協助尋找高危人士。



家福會建議，政府提供更多參與社會事務的途徑，提升與社會事務的連系，建設更多“以家為本”的社區設施、休憩和公共空間，促進家庭身心健康，提升家庭對社會的參與度以及歸屬感，提升香港家庭的社會連系。