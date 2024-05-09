林富男呼籲：以真誠及實際行動解鎖兩岸僵局

林富男 中評社高雄5月9日電（作者 陳雅婷）隨著520台灣新政府即將上台，兩岸關係面臨新的發展機遇與挑戰，台灣大陸委員會諮詢委員、海基會董事、南台灣觀光產業聯盟總召集人兼高雄漢王洲際飯店總裁林富男昨（8）日參加觀光論壇會前會中均表示，加強兩岸交流、改善兩岸關係具有迫切性，並提出幾項政策建議。



林富男強調，兩岸關係僵局需透過真誠與實際行動解鎖，新政府應放棄意識形態糾纏，回應大陸善意，迅速採取措施促進兩岸人民直接交流與經濟合作，尤其應該優先考慮開放大陸遊客和學生來台，促進台灣農漁產品進入大陸市場。他認為，這些措施不僅能夠促進經濟利益，更能增進兩岸人民相互理解和信任。



林富男表示，“兩岸互動應基於平等和尊重原則”，“開放陸客來台和農漁產品出口大陸，是雙贏策略，能立即提升台灣經濟活力，同時也是對大陸善意積極回應。”



林富男還進一步強調，兩岸關係改善不應只停留在表面制式呼喚交流，而需透過實際經濟和文化交流鞏固。他呼籲台灣新政府應抓住機遇，迅速行動恢復和加強兩岸對話、合作。



此外，林富男表示，恢復兩岸正式對話和溝通機制迫在眉睫，新政府應展示更多靈活性和開放性，尋求共同政治基礎和長遠和平發展。



林富男強調，只有透過增強兩岸直接交流和合作，才能真正解決現存政治爭議，降低外人干預，推動兩岸關係邁向穩定和諧未來。他呼籲即將上任的賴清德及卓榮泰新政府能夠回應主流民意希望兩岸和平與繁榮的訴求與願景。

