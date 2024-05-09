巴西央行下調基準利率至10.5%

中評社香港5月9日電／巴西中央銀行貨幣政策委員會8日決定，將基準利率下調0.25個百分點至10.5%。這是2023年8月以來巴西央行連續第七次降息。



新華社報導，巴西央行在其官網發佈公報說，由於通脹預期不確定性增加以及全球經濟前景充滿挑戰，貨幣政策需保持冷靜和適度，此次降息幅度與前六次相比有所縮小，未來利率如何調整將取決於通脹水平是否趨近目標。



此前，巴西央行連續六次將基準利率下調0.5個百分點。在本輪降息周期開始前，巴西央行基準利率高達13.75%。

