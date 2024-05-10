中評編譯：美方對於當前美日同盟的評估概述

中評社香港5月10日電（記者 郭至君編譯）美日同盟是在第二次世界大戰後建立的，它對兩國在亞洲的利益一如既往地重要。更加自信的中國、擁有核武器的朝鮮以及對烏克蘭發動戰爭的俄羅斯促使美日同盟做出歷史性的調整，包括讓日本軍隊發揮更大的作用。2022年，日本宣布了一項新的軍事和防務戰略，承諾將軍費開支增加近一倍並獲得遠程反擊能力，並對日本自衛隊進行了重大改革。與此同時，雙方合作中的一些症結依然存在，如費用分攤和沖繩美軍基地問題。基於此，美國外交關係協會（CFR）官網日前刊載了一份2024年國會研究服務報告，概述了當前美日關係和兩國同盟之間面臨的主要問題。全文翻譯如下：



日本和美國是如何成為盟國的？



1951年，與正式結束第二次世界大戰的《舊金山條約》同時簽署的《美日共同安全條約》是一項為期十年、可延期的協議，其中概述了日本如何根據其和平憲法，在日本恢復主權後允許美軍繼續駐扎在其領土上。這一早期協定與吉田主義相吻合——吉田茂首相制定的戰後戰略認為，日本的安全需求依賴於美國，這樣日本就可以集中精力重建經濟。吉田政府於1954年成立了自衛隊，儘管日本國內根據戰後憲法第九條提出了強烈反對，因為該條款禁止維持或使用軍隊解決國際爭端。



1960年，日美修訂了協議，給予美國在群島上建立基地的權利，以換取在日本受到攻擊時保衛日本的承諾，這些基地使美軍首次在亞洲永久駐扎。多年後，美國在越南戰爭期間利用這些基地支持作戰行動，引發了日本國內的抗議。



1967年，日本首相佐藤榮作制定了"無核三原則"（不擁有、不生產、不引進），部分原因是為了消除駐日美軍基地的核武器會使日本遭受攻擊的擔憂。此後，日本一直依靠美國的核保護傘來威懾潛在的侵略者。

