尹錫悅就夫人收受名牌包一事道歉

（來源：美聯社） 中評社香港5月9日電／據香港文匯網引韓聯社5月9日報導，韓國總統尹錫悅9日在龍山總統府舉行就職兩周年國民報告會暨記者會時就其夫人金建希收受名牌包一事向國民致歉。



尹錫悅說，因妻子不夠明智的處事方式讓國民擔憂，他就此表示歉意。對於檢方已開始調查該事件的情況，他說，就該問題表態可能會引發施加影響力的誤會，因此不另作表態，相信檢方能公平、嚴格地進行調查。



然而，報導稱，對於在野黨要求推進的《金建希獨檢法》，尹錫悅表明了反對立場。他說，在檢警等司法機構調查存在漏洞時才應實施獨檢。此時要求實施獨檢，並不是為了查明真相，而是一種不符合獨檢制度本質和宗旨的政治攻擊和政治行為。



據韓媒此前報導，關於尹錫悅夫人金建希的各種爭議以及重設民政首席室被認為可能是9日記者會上出現的“敏感問題”。就在記者會兩天前，尹錫悅宣布重設總統辦公室下屬民政首席室，此舉被質疑是保護家人免受司法風險。



據韓國《中央日報》8日報導，兩年前，當選總統後的尹錫悅取消了這一機構，7日，他卻以“聽取民意”為由宣布重設。前法務部次官金周賢（音）被提名為民政首席秘書。一名消息人士稱，金周賢是尹錫悅在首爾大學法學院的後輩，兩人“從很久前開始就關係密切”。



尹錫悅此舉引發了批評。共同民主黨發言人稱，通過民政首席秘書聽取民意是“天方夜譚”，“難道不是想打著司政機關的幌子掌握輿論動向嗎？”《韓民族日報》稱，從往屆政府看，雖然民政首席秘書承擔高級公職人員人事驗證、檢查高級公職人員服務動向、管理總統親屬與司政機關溝通等職能，但重點更偏向“指揮司政機關”，而非“聽取民意”。尹錫悅兩年前也曾批評，民政首席室假借合法名義試圖控制政治反對勢力的情況比比皆是。