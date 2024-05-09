中老邊境今年以來出入境旅客破百萬人次

（來源：新華社） 中評社北京5月9日電／據新華社報導，記者7日從磨憨出入境邊防檢查站瞭解到，自今年1月1日以來，截至5月6日，該站總計驗放從中老邊境各口岸出入境人員1012789人次，打破建站以來自然年出入境人員突破百萬人次的最快紀錄，同比增長89%，創歷史新高。



磨憨邊檢站介紹，今年以來，日均驗放出入境人員7800餘人次，最高日均驗放出入境旅客1.2萬餘人次，共有來自82個國家和地區的人員從口岸出入境，除了中國和老撾外，驗放第三國人數同比增長1966%，人數排名前三的國家分別是泰國、馬來西亞和法國。



2021年12月3日中老鐵路正式開通運行，2024年1月21日國務院批覆同意雲南猛滿公路口岸對外開放，駐守在西雙版納傣族自治州猛臘縣的磨憨邊檢站成為雲南省唯一一個承擔3個邊境口岸（磨憨口岸、磨憨鐵路口岸和猛滿口岸）出入境邊防檢查任務的邊檢站。除此之外，該邊檢站同時還承擔著曼莊、猛潤、新民等邊民通道的出入境邊防檢查任務。



隨著中國免簽“朋友圈”不斷擴容、磨憨國際口岸城市建設全面實施等利好政策影響，邊境旅遊、貿易等活動持續升溫，口岸出入境人流、車流、貨流快速增長，口岸對外開放建設、人文往來交流、經濟貿易發展等均展現出蓬勃向上的生機與活力。