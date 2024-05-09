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開行青海省分行原副行長王准接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2024-05-09 15:35:21


（來源：央視網）
　　中評社北京5月9日電／據新華社報導，青海省紀委監委8日通報，國家開發銀行青海省分行原黨委委員、副行長王准涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和青海省海東市監察委員會監察調查。

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