王滬寧強調：切實做好新時代黨的民族工作

5月6日至8日，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在廣西調研。這是5月6日，王滬寧在崇左市江州區新和鎮蔔花村走訪看望群眾。（來源：新華社） 中評社北京5月9日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧6日至8日在廣西調研。他表示，要深入學習貫徹習近平總書記關於加強和改進民族工作的重要思想，把鑄牢中華民族共同體意識作為黨的民族工作和民族地區各項工作的主線，堅定走中國特色解決民族問題的正確道路，切實做好新時代黨的民族工作。



王滬寧來到崇左市江州區第一小學、新和鎮蔔花村和制糖企業，防城港市十萬山瑤族鄉木排村、北侖河口國家級自然保護區和港口碼頭、民營企業調研，瞭解鑄牢中華民族共同體意識進校園進農村進企業、民族團結進步創建、民族文化傳承發展、生態保護、鄉村振興、群眾生產生活等情況。他表示，廣西是民族團結進步示範區，要把鑄牢中華民族共同體意識落實到經濟、教育、就業、社區建設、文化建設等各項工作中，抓實抓細、抓常抓長、久久為功，使之深深扎根八桂大地。在南寧，王滬寧來到廣西博物館、廣西民族大學、青秀區鳳嶺北社區調研。他表示，廣西各民族交往交流交融歷史悠久，要堅持正確的中華民族歷史觀，加強對考古實物、文化遺存、史料史實的挖掘利用，深化中華民族共同體重大基礎性問題研究，從中華民族共同體高度把握歷史敘述權和話語權。



調研期間，王滬寧表示，廣西認真落實黨中央決策部署，扎實推進鑄牢中華民族共同體意識示範區建設，民族團結、社會穩定、邊疆安寧的良好局面鞏固發展。要有形有感有效抓實鑄牢中華民族共同體意識工作，堅持用共同理想信念凝心鑄魂，加強中華民族共同體理論體系建設，深化民族團結進步創建和宣傳教育，推進各民族交往交流交融，實施新時代興邊富民行動，增進各族群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同。要加強黨對民族工作的全面領導，提高做好新時代黨的民族工作的能力和水平。



王滬寧還到廣西壯族自治區政協機關、防城港市政協機關調研，看望在南寧的全國政協委員及政協機關幹部。



石泰峰、王東峰一同調研。