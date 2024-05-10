5月9日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京5月10日電（記者 海涵）外交部發言人林劍5月9日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答實錄：



總台央視記者：發言人能否介紹習近平主席訪問塞爾維亞的具體情況和成果亮點？



林劍：習近平主席剛剛成功結束對塞爾維亞的國事訪問。訪問期間，習近平主席出席了武契奇總統舉行的隆重歡迎儀式，同武契奇總統會談並共見記者。兩國元首宣布，深化和提升中塞全面戰略夥伴關係，構建新時代中塞命運共同體。



習近平主席強調，中塞鐵杆友誼歷經國際風雲變幻考驗，有著深厚的歷史底蘊、堅實的政治基礎、廣泛的共同利益、扎實的民意根基。近年來兩國關係實現跨越式發展，取得歷史性成就。新形勢下，塞爾維亞成為首個和中國共同構建命運共同體的歐洲國家，這充分體現了中塞關係的戰略性、特殊性和高水平。雙方要突出兩國關係的戰略性，把握雙邊關係大方向；堅持兩國合作的務實性，為兩國人民謀福祉；發揚兩國關係的創新性，開辟新的合作前景，將創新合作打造成雙邊關係新的增長點。



習近平主席宣布了中方支持新時代中塞命運共同體建設的首期6項務實舉措。一是在雙方共同努力下，中塞自由貿易協定於今年7月1日正式生效；二是中方支持塞爾維亞承辦2027年專業類世博會，屆時將派團參展，鼓勵中國企業參與相關項目建設；三是中方願擴大進口塞爾維亞特色優質農產品，雙方已經完成李子幹、藍莓輸華手續，並解除對塞爾維亞高致病性禽流感疫情禁令；四是中方將在未來3年支持50名塞爾維亞青年科學家來華開展科研交流；五是中方將在未來3年邀請300名塞爾維亞青少年來華學習；六是中方歡迎塞爾維亞增開貝爾格萊德至上海直航航線，鼓勵兩國航空運輸企業開通貝爾格萊德至廣州直航航線。

