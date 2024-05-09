4月中國中小企業發展指數繼續回升

中評社香港5月9日電／中國中小企業協會9日發佈相關數據顯示，4月中小企業發展指數為89.4，比上月上升0.1點，連續兩個月回升，高於2022、2023年同期水平。



其中，分行業指數5升1平2降。4月份，工業和房地產業指數均比上月下降0.1點，住宿餐飲業指數持平，建築業、交通運輸郵政倉儲業、批發零售業、社會服務業和信息傳輸計算機服務軟件業指數比上月分別上升0.1、0.2、0.1、0.5和0.1點，社會服務業指數升幅較大。



新華社報導，分項指數3升3平2降。4月份，綜合經營指數持續上升，環比上升0.3點，升幅最高；資金指數由平轉升，上升0.2點，升幅次高；勞動力指數由降轉升，上升0.1點；成本指數和投入指數由降轉平；市場指數由升轉平；宏觀經濟感受指數和效益指數由升轉降，均下降0.1點。



分區域看，4月份，東部、中部、西部和東北地區中小企業發展指數分別為90.1、90.2、88.1和80.9，東部和西部地區指數與上月持平，中部地區指數比上月上升0.1點，東北地區指數下降0.1點。



中國中小企業協會相關負責人表示，當前中小企業市場預期總體平穩。在消費品以舊換新等刺激消費政策的推動下，市場消費潛力得以逐步釋放，市場預期有所改善。同時，央行不斷增加支農支小再貸款規模，繼續實施普惠小微貸款支持工具，設立科技創新和技術改造再貸款，擴大普惠小微單戶授信額度，中小企業融資狀況繼續得到改善。