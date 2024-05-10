外交部答中評：望美切實為中美合作創造環境

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京5月10日電（記者 海涵）外交部發言人林劍5月9日在例行記者會上回答中評社記者提問時指出，希望美方真正將無意阻撓中國經濟發展的承諾落到實處，切實為中美關係發展和各領域合作創造良好環境。



據報導，國際貨幣基金組織第一副總裁戈皮納特7日表示，美中緊張關係加劇已造成全球性影響，各國在決定貿易和投資對象時愈發關注經濟安全和國家安全，導致世界被劃分為親華、親美和中間派三大集團。經濟碎片化趨勢或將導致世界背離基於規則的全球貿易體系，並使經濟一體化成果遭受顯著逆轉。美中需採取務實措施重建信任，首先要從保持溝通渠道暢通做起。美中對話有助於避免最壞結果。



林劍就此回應說，習近平主席指出，人類社會休戚相關、福禍相依，各國你中有我、我中有你，大家應該為實現共贏、多贏凝聚最大共識，這是中國看待世界和中美關係的基本出發點。泛化國家安全概念，人為削弱割裂同他國的經濟聯繫沒有出路，只會破壞全球產供鏈穩定，擾亂國際經貿秩序，最終損害自身利益。希望美方真正將無意阻撓中國經濟發展的承諾落到實處，切實為中美關係發展和各領域合作創造良好環境。



林劍指出，當今世界經濟既有分裂對抗之危，更有團結合作之機。歷史的鐘擺朝向何方，取決於我們的抉擇。面對單邊主義和保護主義抬頭，中國始終堅持倡導普惠包容的經濟全球化，始終堅定選擇團結合作，始終站在開放共贏一邊。我們願同各方一道，維護以聯合國為核心的國際體系和以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，為推動團結協作、促進共同發展不懈努力。

