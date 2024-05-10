外交部介紹習近平主席訪問塞爾維亞具體情況

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京5月10日電（記者 海涵）外交部發言人林劍5月9日在例行記者會上就習近平主席訪問塞爾維亞的具體情況和成果亮點予以介紹。



林劍表示，習近平主席剛剛成功結束對塞爾維亞的國事訪問。訪問期間，習近平主席出席了武契奇總統舉行的隆重歡迎儀式，同武契奇總統會談並共見記者。兩國元首宣布，深化和提升中塞全面戰略夥伴關係，構建新時代中塞命運共同體。



林劍說，習近平主席強調，中塞鐵杆友誼歷經國際風雲變幻考驗，有著深厚的歷史底蘊、堅實的政治基礎、廣泛的共同利益、扎實的民意根基。近年來兩國關係實現跨越式發展，取得歷史性成就。新形勢下，塞爾維亞成為首個和中國共同構建命運共同體的歐洲國家，這充分體現了中塞關係的戰略性、特殊性和高水平。雙方要突出兩國關係的戰略性，把握雙邊關係大方向；堅持兩國合作的務實性，為兩國人民謀福祉；發揚兩國關係的創新性，開辟新的合作前景，將創新合作打造成雙邊關係新的增長點。



林劍表示，習近平主席宣布了中方支持新時代中塞命運共同體建設的首期6項務實舉措。一是在雙方共同努力下，中塞自由貿易協定於今年7月1日正式生效；二是中方支持塞爾維亞承辦2027年專業類世博會，屆時將派團參展，鼓勵中國企業參與相關項目建設；三是中方願擴大進口塞爾維亞特色優質農產品，雙方已經完成李子幹、藍莓輸華手續，並解除對塞爾維亞高致病性禽流感疫情禁令；四是中方將在未來3年支持50名塞爾維亞青年科學家來華開展科研交流；五是中方將在未來3年邀請300名塞爾維亞青少年來華學習；六是中方歡迎塞爾維亞增開貝爾格萊德至上海直航航線，鼓勵兩國航空運輸企業開通貝爾格萊德至廣州直航航線。

