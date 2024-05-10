杜敏琪：讓人才金字塔塔基更實、塔身更強

廣東省人力資源和社會保障廳廳長杜敏琪（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月10日電（記者 段曉魯）第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會5月8日在香港會議展覽中心舉行。廣東省人力資源和社會保障廳廳長杜敏琪表示，廣東將錨定習近平總書記賦予的粵港澳大灣區“一點兩地”全新定位，深化粵港澳合作，攜手匯聚人才資源、激發人才活力、築牢人才支撐，讓人才金字塔“塔基更實、塔身更強、塔尖更高”，以人才高質量發展賦能大灣區高質量發展。



杜敏琪表示，近年來廣東攜手港澳共建大灣區人才招聘，穩步推進大灣區國際科技創新中心，綜合性國家科學中心建設。共同建造粵港澳聯合實驗室，推動港澳青年創新創業基地建設，累計孵化了超過5300個港澳創業計劃。越來越多的港澳青年主動融入國家發展局，人才高地的建設取得了積極的成效。這次大會是粵港澳三地達成共識，交流互鑑，深化合作的重要平台，對加速推進大灣區人才高地建設具有重要意義。希望未來香港與澳門的特區政府及社會各界能一如既往的關心支持廣東人才工作，共同畫好人才工作的同心圓。



杜敏琪稱，廣東將錨定習近平總書記賦予的粵港澳大灣區“一點兩地”全新定位，以本次大會為契機，深化粵港澳合作，攜手匯聚人才資源、激發人才活力、築牢人才支撐，讓人才金字塔“塔基更實、塔身更強、塔尖更高”，以人才高質量發展賦能大灣區高質量發展。

